كيفية الحصول على سيارة فيات بالتقسيط في الجزائر بتمويل من بنك البركة بالجزائر 2024

سيارة فيات بالتقسيط في الجزائر يمكن الحصول عليها من خلال التمويل المقدم من ثلاث بنوك جزائرية وذلك بالتزامن مع افتتاح مصنع فيات، فتسابقت البنوك بتقديم الكثير من العروض لشراء السيارات بالتقسيط مع عدة امتيازات أخرى وكذلك سرعة البنوك في دراسة ملفات العملاء الراغبين في الحصول على التمويل، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول تقسيط سياره وأهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين الحصول على التمويل.

سيارة فيات بالتقسيط في الجزائر

كان قد كشف كريم سعيد وهو رئيس قسم التجزئة لدى بنك البركة أن القروض الخاصة بشراء سيارات فيات متاحة لأي من الأسر والمواطنين بدءًا من 11 سبتمبر 2023 وذلك مع فتح مصنع السيارات مشيرًا إلى ضرورة توافر الشروط التي تم تطبيقها منذ عام 2019 والمتعلقة بهوامش الربح والتسعيرات رغم حالة التضخم وفارق الأسعار.

وذلك بعد مرور ما يزيد عن أربع سنوات من توقف منح بنك البركة الجزائري للقروض الاستهلاكية الخاصة بشراء السيارات الجديدة قام البنك بالإعلان عن شروط لبيع السيارات بالتقسيط وذلك بعد عودة استئنافها مرة أخرى بالشراكة مع شركة فيات الجزائر.

كما أكدت وزارة الصناعة الجزائرية في تصريحات سابقة لها أن القروض الاستهلاكية من المقرر أن تكون مخصصة فقط لشراء السيارات المصنعة بالجزائر وذلك بعد أن تم افتتاح مصنع العلامة الشهيرة فيات داخل ولاية وهران غرب الجزائر وبذلك أصبح بإمكان المواطنين الجزائريين الحصول على تمويل شراء سيارة فيات من بنك البركة.

شروط الحصول على سيارة فيات بالتقسيط في الجزائر بنك البركة

بعد إعلان بنك البركة الجزائري عن إمكانية حصول المواطنين على تمويل شراء سيارة فيات أوضح البنك أن هذه المبادرة عبارة عن تمويل المرابحة والذي يتوافق بشكل كامل مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أوضح بنك البركة كافة الشروط التي يجب أن تنطبق على المواطنين الراغبين في الحصول على التمويل والتي تتلخص في الآتي: