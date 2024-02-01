3 اعدادي .. نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 بالاسم الترم الاول

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024، بعد حالة البحث الكبيرة التي يشهدها موقع التواصل الاجتماعي وكذلك محرك البحث الشهير جوجل ، حيث تعتبر نتائج الشهادة الإعدادية من أهم النتائج التي يهتم بها الطلاب ويسعون لمعرفتها بشكل كبير ، ومن خلال السطور التالية في موقعنا الالكتروني البديل نيوز ، نوفر لكم رابط الحصول على نتيجتك بسهولة عبر إدخال رقم الجلوس في بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية لعام 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2024 الترم الاول

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم لعام 2024 ، قام قطاع المعاهد الأزهرية بإعلان موعد إعلان النتيجة للفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في عام 2024، بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، وتمت مراجعة النتائج واعتمادها رسميًا

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية 2024

يمكن للطلاب الاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم عن طريق بوابة الأزهر الشريف الإلكترونية. يتم اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة بوابة الأزهر الشريف عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني هناا

2. اختر “أولياء الأمور” من القائمة .

3. اختر “نتائج الامتحانات” من القائمة.

4. حدد نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية لعام 2024.

5. قم بإدخال رقم الجلوس والمنطقة التابعة للطالب في الحقول المخصصة.

6. انقر على “استعلام” للحصول على النتيجة.

تم توزيع درجات الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 على النحو التالي:

– مادة أصول الدين: من 100 درجة.

– مادة اللغة العربية: من 100 درجة.

– مادة الرياضيات: من 60 درجة.

– مادة الفقه: من 50 درجة.

– مادة القرآن الكريم: من 40 درجة.

– مادة الدراسات الاجتماعية: من 40 درجة.

– مادة العلوم: من 40 درجة.

– مادة اللغة الأجنبية: من 40 درجة.

– مادة الثقافة الإسلامية: من 20 درجة.

من خلال زيارة موقع بوابة الأزهر الشريف وتسجيل الدخول، يمكن للطلاب الاستعلام بسهولة عن نتائجهم.