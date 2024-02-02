موقع tawjihi.jo.. استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن عن صدور نتائج الثانوية العامة (الدورة التكميلية) لعام 2024 في اليوم الخميس 1 فبراير 2024، حيث تقدم لأداء امتحان التكميلية الطلاب الذين يحتاجون إلى استكمال متطلبات النجاح أو رفع المعدل، وقد حضر الامتحان عدد كبير من الطلاب البالغ 81640 طالبًا، تابع معنا عبر موقع البديل وتعرف على خطوات استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن ورابط النتيجة مباشر الآت.

نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الأردن مساء يوم الخميس نتائج امتحان الثانوية العامة للدورة التكميلية لعام 2024، وأفادت الوزارة ان 46142 طالبًا اجتازوا امتحان التوجيهي التكميلي، وبلغت نسبة النجاح 63.7 بالمئة، وتمت عمليات التصحيح باستخدام الماسح الضوئي للأسئلة الموضوعية، بالإضافة إلى تصحيح الأسئلة المقالية في مراكز التصحيح المختلفة في المحافظات وأكدت الوزارة أن تصميم الأسئلة جاء بشكل عام متوازن وشامل.

خطوات استخراج نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن 2024

للاطلاع على نتائج التوجيهي التكميلي لعام 2024 في الأردن، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في الأردن من هنا.

ابحث عن قسم “نتائج الثانوية العامة” أو “نتائج التوجيهي”.

ادخل البيانات المطلوبة مثل رقم الجلوس أو الرقم الوطني.

سيتم عرض نتيجة التوجيهي التكميلي للعام الدراسي 2024.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن

للاطلاع على نتائج التوجيهي التكميلي لعام 2024 في الأردن، يمكنك زيارة الرابط التالي: www.tawjihi.jo.

تعتبر نتائج التوجيهي التكميلي في الأردن لعام 2024 مناسبة هامة للطلاب الذين يسعون لتحقيق النجاح الأكاديمي، يمكن للطلاب استخدام الرابط المذكور للاطلاع على نتائجهم وتقييم أدائهم في الامتحانات، نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق في مسيرتهم.