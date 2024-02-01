لكل عشاق الأفلام الوثائقية والعلوم الطبيعية نقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات 2024.. نزلها الآن

زاد البحث خلال الفترة الماضية عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لذلك نشرت الإدارة التابعة لقناة ناشيونال جيوغرافيك التردد الجديد، وذلك حتى لا تجد أن بث القناة قد انقطع فجأة، ومن المعروف أن هذه القناة تقدم أفلام وثائقية وهذا لكل محبي الطبيعة ومشاهدة المناظر الخلابة، وسوف نعرض لكم تردد القناة وما أهم البرامج التي تعرضها هذه القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات وعرب سات

نقدم لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على نايل سات لعام 2024:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: نايل سات.

تردد القناة: 12467.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو: 2/3.

أما عن التشفير فيكون: مفتوح.

أما تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات 2024:

القمر الصناعي الخاص بالقناة: عرب سات.

تردد القناة: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ هو: 3/4.

أما عن التشفير فيكون: مفتوح.

ما هي البرامج التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك

تقدم القناة مجموعة من البرامج الممتعة التي تعرض طيلة اليوم ومن أهم هذه البرامج التي يشاهدها الجميع:

تعرض برنامج المنقبون عن الذهب.

الحياة البرية.

سوبر كارز.

العلوم الوثائقية.

برنامج كارثية.

وقائع وأحداث.

كام تساوي قطع سيارتك.

العيش الحر.

أساليب البقاء وأسرار الحرب.

هياكل عملاقة.

قدمنا لكم تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على كل من القمر الصناعي نايل سات وكذلك عرب سات، وقمنا بتوضيح كذلك أشهر البرامج التي تعرضها هذه القناة.