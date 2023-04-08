قبل نزول الدعم بالقليل من الأيام.. تعرف على سلم رواتب حساب المواطن

سلم رواتب حساب المواطن هو عبارة عن سلم يتم فيه تحديد راتب كل فرد من أفراد الأسرة على حسب العمر كما توجد العديد من الخطوات البسيطة الواجب اتباعها من أجل معرفة حساب المواطن بكل سهولة إلكترونيا من الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

سلم رواتب حساب المواطن

يوجد سلم خاص بالحصول على رواتب أفراد الأسرة من حساب المواطن وهذا السلم يمكن أن يتمثل في الآتي:

يحصل رب الأسرة أو ما يسمى بالعائل على مبلغ مالي قد يصل إلى 382 ريال سعودي.

الابناء الكبار التابعين لرب الأسرة أو العائل يحصلون على راتب قد يصل إلى 115 ريال سعودي وهم الأبناء فوق سن الثمانية عشر عام.

الأبناء الصغار التابعين لرب الأسرة يحصلون على راتب قد يصل إلى 118 ريال سعودي وهم الأبناء دون سن الثمانية عشر عام.

حاسبة دعم حساب المواطن

يمكنك من خلال النقاط التالية أن تتعرف على طريقة خاصة لحاسبة دعم حساب المواطن، بكل سهولة وهذه الطرق والخطوات الخاصة البسيطة الواجب اتباعها يمكن أن تتمثل في الآتي: