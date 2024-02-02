“أروع الاغاني” تردد قناة سمسم كيدز 2024 الجديد نايل وعرب سات استقبلها الان وفرح أطفالك

قناة سمسم من أكثر القنوات التي تفضلها الأسر الإسلامية والعربية في الفترات الخالية هي قناة سمسم للأطفال، لأنها تقدم محتوى متميز وفريد من نوعه لن يقدم في الكثير من شاشات الأطفال الأخرى، والتي تعتمد معظمها على الأغاني والأناشيد وشخصيات الكارتون الأجنبية، لذلك يبحث الجميع عن تردد قناة سمسم الجديد 2024، حيث تتميز القناة بالطابع الديني الذي يرسخ في الأطفال تعاليم الدين الإسلامي منذ الصغير بطريقة ميسرة.

تردد قناة سمسم الجديد 2024

تخاطب قناة سمسم الفئة العمرية من عمر عام حتى 12 عام، وهي تعد مختلفة عن الفضائيات الأخرى التي تخاطب الأطفال قبل الدخول إلى المدرسة، وتقدم قناة سمسم محتواها الديني من الحرمين الشريفين إلى كل أطفال العالم على عرب سات ونايل سات، وتلبية لرغبة الأمهات في معرفة تردد قناة سمسم الجديد 2024 نطرح التردد الآن.

التردد على النايل سات.

التردد 11334.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الاستقطاب أفقي.

التردد على العرب سات.

التردد 11843.

معامل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 4/6.

الاستقطاب أفقي.

تردد قناة سمسم كيدز 2024

تبث قناة سمسم من المملكة العربية السعودية بجودة عالية منذ سنوات كثيرة، فأصبحت من القنوات المفضلة عند الأطفال لأنها تعرض محتوى متميز يجمع بين التسلية والرفاهية وبين تعليم مبادئ الإسلام، في صورة رقيقة تناسب عمرهم الصغير، وبالتالي المحافظة على فطرة الطفل العربي دون تلوث أو دخول العادات الغربية الخاطئة التي تبعده عن الأخلاق الحميدة، والتي يتم مشاهدتها على مواقع الانترنت وينساق الأطفال إلى تقليدها دون تفكير، وقد تميزت القناة بكارتون الأطفال الذي يروي قصص الأنبياء والرسل وباللغة العربية.