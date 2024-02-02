الان ضبط تردد قناة mbc3 الجديد على النايل سات لمتابعة أروع برامج الكرتون المميزة

تعد قناة mbc 3 من أعرق قنوات الأطفال على الشاشة الصغيرة، حيث أصبحت القناة أشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط، ويفضل الأطفال مشاهدة برامجها المختلفة التي تتنوع في المحتوى الثقافي والفكري والعلمي للطفل الصغير، وتقدم الأطفال برامج مسابقات مسلية ويعشقها الكبار والصغار حيث تغرز روح التحدي والعزيمة عندهم، وهي أحد قنوات مجموعة mbc الشهيرة، التي تعد من أولى الفضائيات في الوطن العربي.

تردد قناة mbc3 الجديد

الآن أصبح في استطاعة الأمهات تحميل تردد قناة إم بي سي 3 الجديد في المنزل، وتقديم محتوى ممتع ومفيد لأطفالنا من خلال برامج تعليمية وبرامج ثقافة عامة وبرامج توضح السلوكيات الصحيحة، مع أفلام الكارتون، وتبث القناة على النايل سات والعرب سات على الترددات التالية.

تردد القناة على نايل سات..

التردد 12285.

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الاستقطاب أفقي.

تردد القناة عرب سات..

التردد 11470

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب عمودي.

نبذة عن قناة mbc3

تم تأسيس قناة إم بي سي 3 في عام 2004 وتحديدا انطلقت القناة في أول بث لها في الثامن من ديسمبر من المملكة العربية السعودية، ليكون المقر الرسمي لها في مدينة الرياض وتخاطب القناة الأطفال من عمر ثلاث سنوات حتى عمر 16 عام، وهذا ما زاد من شعبية القناة وارتفاع نسب المشاهدة عن غيرها من المحطات، كما أنها تقدم بعض البرامج باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وتقوم قناة إم بي سي 3 بتحديث الشعار الرسمي لها كل فترة لكي يناسب الأحداث الجارية، في الوطن العربي مما يجعل الأطفال مشاركين فعليين في أوطانهم.