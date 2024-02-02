“أقوى مسلسلات” تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 نايل سات للمسلسلات التركية الحلقات الجديدة مترجمة

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 نايل سات يزداد البحث عنه، حيث تتميز هذه القناة بعرض أشهر المسلسلات التركية والهندية، بشكل مجاني فهي تقوم بعرض مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي ويتوفر ترددها على قمر الصناعي نايل سات والعرب سات، ونجحت في الحصول على قاعدة جماهيرية كبيرة وتحقيق أعلى نسب المشاهدات، ونعرض في السطور التالية أهم المعلومات عن هذه القناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 نايل سات

يبحث الكثير من المتابعين عن تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 وذلك بسبب عرض هذه القناة لباقة من أشهر المسلسلات الهندية والتركية، كما أنها تقوم بعرض الأفلام الاجنبية مترجمة بالعربية، وبالتالي نجحت في امتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة واستطاعت أن ترضي جميع الأذواق، وتتميز هذه القناة أنها مجانية تقوم بعرض محتواها على مدار اليوم لمدة 24 ساعة ويمكن تنزيل ترددها من خلال الاحداثيات التالية

القمر الصناعي النايل سات

تردد القناة: 12034.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

معدل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

القمر الصناعي: نايل سات.

القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة: 11034.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 5000.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 الجديد

يرغب الكثير في تنزيل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 وذلك بسبب امتلاك هذه القناة مجموعة كبيرة من المميزات، نوضح أبرزها في السطور التالية: