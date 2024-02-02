“جديد” تردد قناة اليرموك الاردنية 2024 الجديد على النايل سات لمتابعة مسلسل قيامة عثمان

تردد قناة اليرموك الاردنية 2024 الجديد يبحث عنه الكثير من المتابعين، حيث تقوم هذه القناة بتوفير ترددها على العديد من الأقمار الصناعية، وهي تعد من أشهر القنوات في الوطن العربي وذلك بسبب عرضها مجموعة من المسلسلات التي تمتلك شعبية كبيرة وتجذب انتباه المشاهدين، وفي السطور التالية سنعرض تردداتها كما سنعرض مميزاتها والبرامج التي تقوم بعرضها.

تردد قناة اليرموك الاردنية 2024 الجديد

عند تنزيل تردد قناة اليرموك الاردنية 2024 سيصبح بإمكانك مشاهدة الكثير من المسلسلات والأفلام التاريخية التي استطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم العربي، ويمكن تنزيل ترددها عن طريق الإحداثيات التالية:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12687.

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل استقطاب: أفقي.

الجودة: SD.

تردد قناة اليرموك عبر استرا استرا

التردد: 12692.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 5/6

معدل استقطاب: أفقي

الجودة: SD.

تردد قناة اليرموك الفضائية 2024

يعد تردد قناة اليرموك الاردنية 2024 من أهم الترددات وذلك بسبب أهمية هذه القناة وهي مجانية تعرض محتواها دون الحاجة لدفع أى رسوم مالية، وقد تم إطلاقها لأول مرة في سنة 2012 واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتنال إعجاب الملايين من مختلف أنحاء العالم العربي، كما أنها متخصصة في عرض المسلسلات التاريخية الضخمة ومن أهم مميزاتها أنها تقوم بعرض المسلسلات والأفلام من خلال شاشتها بجوده صورة نقية وبجودة صوت عالية وتقوم بعرض المحتوى على مدار الـ 24 ساعة دون انقطاع، كما أنها تحرص على توفير مجموعة من البرامج التي تناسب الطفل والمرأة، وتعرض مشاكل الشارع الأردني بكل حيادية ومصداقية دون الانحياز لأي اتجاه معين، ومن أهم البرامج والمسلسلات التي يمكن متابعتها على شاشة هذه القناة ما يلي: