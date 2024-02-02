الان استقبال تردد قناة بطوط 2024 نايل سات لمتابعة جميع أفلام الكرتون المدبلجة وأروع الاغاني

قناة بطوط من أروع محطات الأطفال الفضائية في مصر والتي حققت نجاح عظيم بين الأطفال، ولم يقتصر النجاح على الأطفال فقط بل نالت على إعجاب أولياء الأمور جميعا، حيث نادرا ما تنجح قنوات الأطفال في الموازنة الصعبة بين تقديم محتوى ترفيهي ومفيد في نفس الوقت، وهذا ما ساهم في تميز قناة بطوط عن غيرها من القنوات الأخرى، لذلك أصبح تردد لقناة بطوط 2024 نايل سات من الموضوعات المتصدرة لمحركات البحث، وقد تم تحديث التردد في الأيام الأخيرة من عام 2023 بهدف تقديم جودة أفضل للمتابعين الصغار.

تردد قناة بطوط 2024 نايل سات

لم تحتاج قناة بطوط العديد من السنوات حتى تصبح أحد أهم قنوات الكارتون، بل استطاعت حفر اسم من ذهب في فترة وجيزة، وتبث قناة بطوط كيدز على القمر الصناعي نايل سات 24 ساعة في اليوم، بث مجاني فلا حاجة إلى دفع اشتراكات كل شهر فقط على الأم ضبط التردد التالي على جهاز الاستقبال في المنزل.

التردد:10853

معدل تصحيح الخطأ: ¾

الاستقطاب:أفقي.

معامل الترميز: 27500.

هذا بجانب توفر تردد آخر لقناة بطوط الجديد 2024 على عرب سات، وعلى الأمهات اختيار التردد المناسب الذي يوفر لهم أفضل جودة..

التردد:11594

الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز:27500

جودة المحتوى: hd

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

المحتوى المتميز لقناة بطوط كيدز 2024

فقران قناة بطوط متميزة للغاية عن باقي القنوات لأنها تعرض افلام الكارتون العالمية بعد الترجمة العربية لها والتي فضلها الأطفال كثيرا لما لها من حكايات خيالية توسع مدارك الطفل وتنمي الإبداع لديه.