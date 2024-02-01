رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بوابة الأزهر الإلكترونية

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا من قبل طلاب الأزهر وأولياء أمورهم مع اقتراب موعد إعلان نتائج الشهادة الإعدادية والابتدائية للعام 2024 حيث ينتشر التوتر والقلق بين الطلاب، بينما يُحاول البعض الآخر التخفيف من مشاعرهم بالدعاء والصلاة. يُشارك الطلاب بعضهم البعض توقعاتهم وآمالهم، بينما يُقدم بعض المعلمين نصائحهم ودعمهم للطلاب في هذه المرحلة الحاسمة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

مع ختام رحلة عام دراسي شاق، يقف طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية على أعتاب مرحلة جديدة، حاملين في قلوبهم مزيجًا من الأمل والترقب لمعرفة نتائجهم يقدم قطاع المعاهد الأزهرية ستة خطوات واضحة كطريق من أجل استعلام الطلاب في الصف الثالث الاعدادي الأزهري والتي تكون كالتالي:

أولا يتم الدخول من خلال الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف

الضغط على أيقونة النتائج

اختيار نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024.

بعد ذلك قم بإدخال رقم الجلوس

قم باختيار المحافظة أو الإدارة التعليمية

الضغط على “استعلام لبدء عرض النتيجة.

توزيع درجات طلاب شهادة التعليم الأساسي الأزهرية لعام 2024

يحدد الأزهر الشريف مقياس تقييم أداء طلاب الشهادة الإعدادية لعام 2024، وذلك من خلال توزيع الدرجات على المواد الدراسية كما يلي:

أصول الدين: 100 علامة

اللغة العربية: 100 علامة

الرياضيات: 60 علامة

الفقه: 50 علامة

القرآن الكريم: 40 علامة

الدراسات الاجتماعية: 40 علامة

العلوم: 40 علامة

اللغة الأجنبية: 40 علامة

الدراسات الإسلامية: 20 علامة

موعد إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

يعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الترم الأول للشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024. وتُجرى حاليًا عملية رصد الدرجات والمراجعة على التصحيح، تمهيدًا لاعتمادها رسميًا وإعلان النتائج للطلاب.