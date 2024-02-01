لا يفوتك أي ماتش.. تردد القنوات الناقلة دور الثمانية لأمم إفريقيا 2023 على نايل سات وسهيل سات

تأهلت عدد من المنتخبات الإفريقية إلى دور الثمانية من البطولة، ونجد متابعي الساحرة المستديرة يتساءلون في الوقت الحالي عن تردد القنوات الناقلة دور الثمانية لأمم إفريقيا، وبتقرير اليوم نذكر لكم ترددات قنوات بين سبورتس القطرية الناقلة لهذه المباريات بين المنتخبات ومواعيد المباريات أيضًا، تابعوا معنا.

تردد القنوات الناقلة دور الثمانية لأمم إفريقيا

خصصت قنوات بين سبورتس الرياضية القطرية عدد من القنوات لبث مباريات كأس أمم إفريقيا وأيضًا كأس أمم إفريقيا، وتأتي القنوات الناقلة لدور الثمانية وتردداتها على النحو التالي:

بين سبورت أفريقيا 1

النايل سات بتردد 12604 واستقطاب عمودي مع ترميز 27500.

سهيل سات على تردد 10810 مع استقطاب أفقي وترميز 27500.

بين سبورت أفريقيا 2

النايل سات بتردد 12245 مع استقطاب عمودي وترميز 27500.

سهيل سات بتردد 10850 واستقطاب أفقي ومعامل الترميز 27500.

بين سبورت أفريقيا 3

سهيل سات بتردد 11013 مع استقطاب أفقي والترميز برقم 27500.

نايل سات بتردد 12245 واستقطاب عمودي وتميز 27500.

بين سبورت إفريقيا 4

سهيل سات بتردد 10850 مع استقطاب أفقي، مع معدل ترميز 27500.

نايل سات بتردد 12245 حيث استقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500.

مواعيد دور الثمانية أمم إفريقيا 2023

تنطلق مباريات دور الثمانية بين المنتخبات الإفريقية غدًا الجمعة وبعد غدًا السبت، حيث المواعيد على النحو التالي: