HERE.. رابط الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024 جامعة البلقاء التطبيقية bau.edu.jo حسب الاسم ورقم الجلوس

اليوم الخميس الموافق 1/2/2024 في المملكة الأردنية الهاشمية، أعلنت إدارة جامعة البلقاء التطبيقية عن الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024، حيث إن كافة طلاب وطالبات جامعة البلقاء ينتظرون إعلان النتيجة للدورة الشتوية للعام الدراسي 2024، وعلى ذلك وفرت الجامعة بعد أن انتهت من مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، بالإضافة إلى مراجعة الأوراق داخل غرف الكنترول، لينك الاستعلام عن النتيجة، التي يمكن أن نوضحها في السطور التالية.

الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024

من أكثر الأحداث الهامة في المملكة الأردنية الهاشمية الآن، الاستعلام عن نتائج الشامل للدورة الشتوية 2024، لذلك اليوم الدكتور أحمد فخري العجلوني “رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس لجنة الامتحانات”، أعلن في مؤتمر صحفي بالجامعة على أنه يتم إعلان النتيجة رسميا يوم الخميس الموافق 1 من فبراير الجاري، وأوضح في المؤتمر نسب النجاح التي من المتوقع أن تكون مرتفعة، والجدير بالذكر أن عدد الطلاب المشاركين في الدورة الشاملة 6320 طالبا وطالبه، حضر منهم فقط 6311 طالبا وطالبة، قامت جامعة البلقاء بتوزيعهم على 53 كلية.

رابط الاستعلام عن نتائج الشامل الدورة الشتوية 2024

تزامنا مع امتحانات جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن وإعلان النتيجة، قد شهدت الأردن ارتفاعا في معدلات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن رابط الاستعلام عن نتيجة الشامل للدورة الشتوية 2024 وخاصة خلال الساعات الأخيرة، لذلك تعلن الجامعة عن رابط الاستعلام عن النتيجة كل ما عليك اتباع الخطوات التالية: