اسعد أطفالك.. تردد قناة توم وجيري الجديد للأطفال 2024 لمتابعة جميع الأفلام الكرتونية على النايل سات وعرب سات
تعتبر قناة توم وجيري واحدة من القنوات الفضائية المهمة التي يفضلها محبو المسلسلات الكرتونية، حيث يعد مسلسل توم وجيري من أشهر الأعمال الكرتونية على مر الزمن، تحمل القناة اسم المسلسل وحققت شعبية كبيرة بفضل برامجها المميزة والأفلام المسلية، مما جعلها محط اهتمام المشاهدين في البلدان العربية، بحثا عن تردد القناة عبر الأقمار الصناعية، سنقدم لكم في هذا المقال معلومات حديثة حول تردد القناة على كلاً من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.
تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر نايل سات
في الوقت الحالي تهتم قناة توم وجيري بتحسين جودة البث عبر تغيير التردد لضمان صوت وصورة عالية الجودة، مما يتيح للأطفال متابعة مسلسلاتهم المفضلة بدون مشاكل حيث يسعى الأهل إلى الحصول على التردد الجديد عبر الأقمار الصناعية، وفيما يلي بيانات تردد قناة توم وجيري عبر القمر الصناعي نايل سات:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 12149.
- استقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- جودة البث: SD.
تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر عرب سات
قناة توم وجيري متاحة للمشاهدين على نايل سات وعرب سات، وحازت القناة على إعجاب كبير بفضل تقديمها مجموعة متنوعة من الأفلام والمسلسلات الكرتونية، يمكنكم الآن معرفة تردد القناة الجديدة على القمر الصناعي عرب سات عبر المعلومات التالية:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- تردد القناة: 11315.
- استقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- جودة البث: SD.
كيفية تنزيل تردد قناة توم وجيري
- اضغط على زر “القائمة” على الريموت كنترول الخاص بالرسيفر.
- اختر “قائمة الترددات” من القائمة الرئيسية.
- اضغط على زر الإضافة أو الزر المخصص للبحث اليدوي.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة لتردد قناة توم وجيري الجديدة.
- التردد: ادخل التردد المحدد، على سبيل المثال: 11315.
- معدل الترميز: ادخل معدل الترميز، مثلاً: 27500.
- اضغط على زر البحث لبدء عملية البحث عن القنوات.
- بعد البحث، ستظهر قناة توم وجيري الجديدة على شاشتك، سواء كانت على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات.