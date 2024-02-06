اضبطه واتفرج أنت وأولادك براحتكم..تردد قناة طيور الجنة 2 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة طيور الجنة 2 من أكثر الأشياء التي دائمًا ما يتم البحث عنها من قبل العديد من البيوت خاصةً البيوت التي تحتوي على أطفال، حيث أن طيور الجنة من أروع وأهم قنوات الأطفال التي يحبها العديد منهم، كما أنها تقوم بتقديم محتوى رائع وهادف وأيضًا مناسب لعمر الأطفال من الصغر وحتى الكبر، فسنتعرف اليوم في هذا المقال على تردد قناة طيور الجنة 2.

تردد قناة طيور الجنة 2

يتساءل العديد من الأشخاص عن تردد قناة طيور الجنة 2 وكيف يمكنهم العثور عليها، حيث أن تلك القناة تقوم بتقديم العديد من الأنشطة الخاصة بالأطفال، كما أنها تقوم بتنمية مهارات هؤلاء الأطفال بأساليب مختلفة ومناسبة، فيكون تردد قناة طيور الجنة كالآتي:

التردد: 11315.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ترددات طيور الجنة

قناة طيور الجنة من قنوات الأطفال التي تتميز بأنها تقوم بتقديم البرامج والأناشيد الدينية وأيضًا القيم والمبادئ التي ينبغي للطفل أن يتعلمها منذ نعومة أظافره، ولهاذا فإن هناك بعض الترددات الأخرى التي تخص قناة طيور الجنة، فمن ضمن تلك الترددات:

التردد: 11258.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما يمكن لجميع مستخدمي قمر العرب سات الصناعي أن يحصلوا على قناة طيور الجنة أيضًا، حيث أن هذا يحدث من خلال: