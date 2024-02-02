tawjihi jo.. الاستعلام عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة الدورة التكميلية 2024 موقع وزارة التربية الأردنية

تُعد نتائج التوجيهي في الأرْدُنّ بمثابة بوابة المستقبل للطلاب، حيث تُحدد مسارهم الأكاديمي والمهني، يُترقب جميع الطلاب في الأرْدُنّ الإعلان عن نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2023-2024، إيذانًا ببدء رحلة جديدة مليئة بالتحديات والآمال، حيث يمكن من خلال نتيجة التوجيهي تحديد التخصصات التي يمكن للطالب الالتحاق بها، وهي إلى ذلك تؤثر بشكل رئيس على المستقبل المهني للطالب، لذلك فإن لها أهمية كبير، ومن اجل ذلك أيضا يبحث عنها الكثيرون، وتؤكد وزارة التربية بأن النتيجة ستكون متاحة على موقع الوزارة فور الانتهاء منها.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي الثانوية العامة الدورة التكميلية 2024

نتيجة التوجيهي والتي يترقبها الكثيرون من الطلاب وأولياء الأمور لما لها من أهمية كبيرة جدا في حياة الطالب الأكاديمية والمهنية، والتي تيم الإعلان عنها من خلال موقع الوزارة بمجرد ظهورها، وفي الأسطر التالية نبين طريق الاستعلام عن النتيجة على موقع الوزارة:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

الضغط على “نتائج التوجيهي” الثانوية العامة.

إدخال البيانات الخاصة بك (الاسم.، ورقم الجلوس).

التأكد من صحة البيانات المدخلة في أماكنها المخصصة.

الضغط على “بحث” لمعرفة النتيجة.

ينتظر قليلًا لتحميل النتيجة الخاصة بالطالب موضح بها جميع درجات الطالب ونسبها المئوية، كما يمكنك طباعة النتيجة من على موقه الوزارة.

خطوات الاستعلام عن النتيجة عبر الرسائل القصيرة:

يمكنك أيضا الاستعلام عن النتيجة من خلال الرسائل النصية القصيرة، وذلك باتباع الخطوات التالية: