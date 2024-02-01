حالًا “نتيجة الثانوية العامة دور اول 2024 بالأردن” .. بدون رقم سري لأول مرة !! النتائج مفرحة جدًا

نتيجة الثانوية العامة دور اول 2024 بالاردن كشفت مصادر مقربة في وزارة التربية والتعليم الأردنية عن انتهاء عملية تصحيح أوراق امتحانات طلاب الثانوية العامة التوجيهي لعام 2024، الذين أنهوا امتحاناتهم في 15 يناير 2024، وصرح مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في الوزارة، محمد شحادة، بأن لجنة تصحيح اختبارات التوجيهي التكميلية قد أكملت تصحيح جميع المباحث، وأنها الان في مراحل التدقيق الأخيرة، وأشار إلى أن موعد النتائج قد اقترب بشكل كبير مما يتيح للطلاب الاطلاع عليها بسهولة.

نتيجة الثانوية العامة دور اول 2024 بالأردن

جدير بالذكر أنه في امتحانات الدور الأول، كان عدد الطلاب الحاصلين على الدرجة النهائية في امتحان الكيمياء يبلغ 691 طالبا، وبلغت نسبة النجاح في هذه المادة 77.9%، وبالنسبة لموعد ظهور النتائج، حثت الوزارة جميع الطلاب على الصبر حتى يتم الإعلان عن النتائج في الوقت المحدد، وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور متابعة كل ما هو جديد من خلال المنصات الرسمية للوزارة والموقع الذي يتم من خلاله الحصول على النتائج كل عام.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة دور اول 2024 بالاردن

يمكنك الاطلاع على نتائج التوجيهي الأردني عبر الخطوات التالية: