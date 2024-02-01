“هات درجاتك كلها” موعد بداية تظلمات الشهادة الاعدادية 2024 وخطوات التقديم

يتساءل العديد من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد بداية تظلمات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 و 2024 الترم الاول بعد ان قاموا الطلاب بالانتهاء من امتحانات الشهاده الاعداديه فقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإتاحة إمكانية تقديم تظلمات للشهادة الاعدادية عن مادة أو أكثر من مادة بعد إتاحة عرض النتائج من خلال الموقع الالكتروني للوزارة وقامت الوزارة بالإعلان عن موعد بداية التظلمات التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال.

موعد بداية تظلمات الشهادة الاعدادية 2024

خامة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان انه سوف يتم عرض النتائج عبر الموقع الالكتروني لها في يوم واحد فبراير عام 2024 ويمكن لجميع الطلاب الاطلاع على النتائج منذ ذلك الوقت ويمكن أيضا تقديم تظلمات الشهادة الاعدادية الترم الاول العام الدراسي 2023 و 2024 بداية من يوم 4 فبراير عام 2024 ويستمر تقديم التظلم الى 15 يوم من بداية عرض النتائج منذ يوم 4 فبراير 2024 إلى يوم 19 فبراير 2024 ويتم تقديم التظلم على مادة أو أكثر من مادة ودفع الرسوم التي تم الإعلان أن قيمتها 20 جنيه مصري وفي حالة الاطلاع على التظلم ووجود تظلم في الدرجات يتم تصحيح الدرجات ويتم ارجاع الرسوم الى الطالب مرة أخرى نظرا لوجود تظلم في الدرجات مقاومة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالاعلان انه تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الامتحانات للطلاب والطالبات ويمكنهم الاطلاع عليها في الوقت المذكور.