عاجل “خطوات تقديم تظلم للشهاده الاعداديه 2024 وخد نتيجتك ودرجاتك كاملة”!!

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب والطالبات بعد إتمام امتحانات الشهادة الاعدادية عن خطوات تقديم تظلم للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023 و 2024 مع العلم ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بالاعلان انه سوف يتم الاعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية الترم الاول للعام الدراسي 2023 و 2024 عبر موقعها الالكتروني يوم الخميس الموافق 1 فبراير عام 2024 ويمكن لجميع الطلاب بعد الاطلاع على النتيجة تقديم تظلم للشهادة الإعدادية وجاء ذلك وفقا لتعليمات محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد وتوجيهات مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أشرف سلومة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الخطوات التي يمكنكم من خلالها تقديم تظلم للشهادة الإعدادية تابعوا معي.

خطوات تقديم تظلم للشهاده الاعداديه 2024

يمكن للطلاب تقديم تظلم للشهادة الإعدادية ابتداء من يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 ولمدة 15 يوم الى يوم 19 فبراير 2023 ويمكنكم الاطلاع على الخطوات لتقديم التظلم من خلال النقاط التالية: