٣ اعدادي.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم

يرتقب أولياء الأمور والطلاب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية بجميع المدارس، حيث انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول منذ أسابيع، وبحسب ما أعلنته الإدارة التعليمية بمحافظة القليوبية فإن أعمال التصحيح انتهت وجاري مراجعتها ورصد الدرجات، ومن خلال البوابة الرسمية بإمكان الطلاب الإطلاع على نتائجهم بكل سهولة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية

كشفت مديرية التربية والتعليم خلال بيانها الرسمي موعد رفع نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية على بوابة التعليم الأساسي التابعة لمحافظة القليوبية، والتي من المنتظر كشفها داخل المدارس خلال الأيام المقبلة وقبل العودة إلى الدراسة، فمن المقرر أن تبدأ دراسة الترم الثاني في 10 فبراير.

وبجانب هذا أكدت الإدارة التعليمية بضرورة عدم إطلاع أي طالب على نتيجته قبل اعتمادها رسمياً، وذلك حفظاً لحقه وحق غيره.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر رقم الجلوس

أتاحت وزارة التربية والتعليم منصة التعليم الأساسي من أجل التسهيل على الطلاب في معرفة تحصيلهم الدراسي، حيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة بوابة نتائج التعليم الأساسي ، أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية .

تحديد خيار نتائج الامتحانات.

اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

اختيار الفصل الدراسي الأول.

كتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على أيقونة عرض النتيجة.

الانتظار قليلا حتى ظهور النتيجة وتكون متضمنة درجات كل مادة دراسية.

يمكن تحميل كشف النتيجة من خلال النقر على زر طباعة.

طريقة توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

فيما يلي طريقة توزيع درجات أعمال السنة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية وفقاً لما أعلنته الوزارة، وذلك كالتالي: