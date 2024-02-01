“هنــــا” رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024 والمحافظات المصرية .. مبروك للجميع

يتساءل العديد من أولياء الأمور والطلاب عبر موقع التواصل الاجتماعي عن كيفية الاطلاع على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية الترم الاول للعام الدراسي 2023 و 2024 حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية قامت بالإعلان أن نتائج الشهادة الاعدادية سوف يتم الاعلان عنها في خلال الساعات القادمة على الرابط المعتمد من وزارة التربية والتعليم ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة ولكن من خلال عدة خطوات يمكنكم الاطلاع عليها من خلال متابعة هذا المقال.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية 2024

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية إنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الدقهلية وسوف يتم الإعلان في خلال الساعات القادمة عن النتيجة ويمكن الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط المعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية الموضح في النقاط التالية: