تعرف على سعر الدولار مقابل الليرة السورية بتاريخ اليوم 8 ابريل 2023

سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل شهد انخفاض كبير وقد يكون هذا الانخفاض نتيجة بعض العوامل الرئيسية ومنها سوء العرض أو الطلب.

سعر الدولار مقابل الليرة السورية

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في التالي، أن تتعرف على تراجع سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل أمام الليرة السورية حيث تراوحت الأسعار حول الآتي:

تراجع سعر الدولار اليوم السبت الموافق 8 من شهر إبريل في سوريا في السوق السوداء إلى أن وصل سعره حوالي 7500 ليرة في حالة الشراء.

وصل سعر الدولار مقابل الليرة اليوم في السوق السوداء في حالة البيع إلى 7550 ليرة.

سعر 100 دولار اليوم يمكن أن يساوي 752 ألف ليرة في السوق السوداء في سوريا.

توقع البنك الدولي حدوث انخفاض في الناتج المحلي لسعر الليرة بنحو 5,5 خلال هذا العام.

العوامل التي تؤثر على الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي

توجد العديد من العوامل الرئيسية المختلفة التي يمكن أن تؤثر على سعر الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي ومن أهم وأشهر هذه العوامل المختلفة ما يلي: