نزل التردد واتفرج على أجمل الكارتون.. تردد قناة توم وجيري Tom&Jerry 2024 نايل س

تردد قناة توم وجيري Tom&Jerry، يتم البحث عن قناة توم وجيري من قبل العديد من الناس بشكل مستمر، حيث أن هذه القناة من أكثر القنوات المُفضلة لدى الأطفال بشكل كبير، فهم يحبون دائمًا مشاهدة قناة توم وجيري والاستمتاع بمتابعة محتواها الرائع الذي يناسب الأطفال بشكل كبير، فسنتعرف اليوم في هذا المقال عن قناة توم وجيري والتردد الخاص بها لكي يستطيع الجميع الحصول عليها.

قناة توم وجيري Tom&Jerry

تعد قناة توم وجيري Tom&Jerry من القنوات الرائعة والتي تكون مٌفضلة للعديد من الأطفال، حيث أن جميع الأطفال يحبون متابعة جميع الأفلام الكارتونية والأعمال الخاصة بالأطفال التي يتم عرضها على تلك القناة يوميًا، فيكون تردد قناة توم وجيري كالآتي:

التردد: 11354.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كما أن هناك ترددًا آخر وهو:

التردد: 12149.

القمر الصناعي: قمر النايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة توم وجيري للأطفال

تعد قناة توم وجيري من أروع القنوات التي يمكن للطفل أن يتابعها، حيث أن جميع الأطفال يحبون كارتون توم وجيري، فهو من أشهر أنواع الكارتون الخاص بالأطفال، كما أنه يضيف الكثير من المتعة للطفل أثناء متابعته، فهذه القناة تقوم بتوفير كارتون توم وجيري يوميًا على شاشتها لكي يستطيع جميع الأطفال أن يشاهدوه، كما أن هناك بعض المميزات الخاصة بهذه القناة، حيث أنها تقوم بعرض جميع الأفلام الكارتونية على شاشاتها بأوضح صورة وصوت، وهذا يرجع إلى جودة تلك القناة المميزة.