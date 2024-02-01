أسماء نقل النفوس في العراق 2024 الوجبة 124 PDF

بأمر من وزير الداخلية العراقي الموقر، السيد عبد الأمير الشمري، تم إصدار الموافقة على تلبية طلبات نقل النفوس وتغيير الأسماء والألقاب للمتقدمين عبر منصة حكومة المواطن الإلكترونية. وذلك بعد تقديم طلب إلكتروني من قبل الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة وقد نال المدير العام المحترم اللواء الحقوقي نشأت إبراهيم الخفاجي موافقة معالي الوزير على إطلاق الوجبة 124 من خدمة نقل النفوس. وتشمل هذه الوجبة أسماء المواطنين الذين تقدموا بطلبات نقل نفوسهم في جميع المحافظات العراقية.

أسماء نقل النفوس في العراق 2024

يمكن للمواطنين الاطلاع على قائمة أسماء المقبولين في الوجبة 124 من خلال تحميل الملف بصيغة PDF من الرابط الرسمي لوزارة الداخلية العراقية أصدرت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بيانًا صحفيًا تُعلن فيه عن أسماء الدفعة 124 من المواطنين الذين تم قبول طلباتهم لنقل النفوس وتغيير الألقاب. وتتضمن القائمة أسماء المُستفيدين من مختلف المحافظات العراقية، مع الإشارة إلى ضرورة مراجعة دائرة شؤون الأحوال المدنية في بغداد – السنك من قبل جميع المُدرجة أسماؤهم في القائمة خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ نشر البيان. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المديرية لتسريع وتيرة إنجاز معاملات المواطنين وتخفيف العبء عنهم.

خطوات تقديم الطلب على نقل النفوس 2024