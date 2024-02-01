طريقة استخراج نتائج توجيهي 2024 منتصف العام “هنـــا” .. ظهرت بالاسم وبدون رقم جلوس

وزارة التعليم الأردنية قدمت تفاصيل شاملة حول نتائج التوجيهي، مما يسهل على الطلاب الحصول على المعلومات اللازمة. يمكن للطلاب متابعة الإعلانات الرسمية للوزارة للحصول على التحديثات حول موعد إعلان النتائج والرابط الرسمي الذي سيتم نشره للاستعلام عن النتائج تابعونا للمزيد من التحديثات والمعلومات حول نتائج التوجيهي.

استخراج نتائج توجيهي 2024 منتصف العام

توضح وزارة التعليم أن جميع الدرجات تم رصدها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة ويمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام:

1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم الأردنية 2. الضغط على قسم “نتائج الطلاب” من الشاشة الرئيسية ثم اختيار “استعلام عن نتائج التوجيهي 2024” 3. تحديد تخصص الطالب سواء كان علميا أو أدبيا وتسجيل المحافظة التي تتبع لها مدرسة الطالب. 4. إدخال رقم الجلوس على الموقع والضغط على “عرض النتيجة” حيث ستظهر كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة على الشاشة.

تصريحات من قبل وزارة التربية بالأردن

أعلنت وزارة التربية عن استكمال لجان تصحيح الدورة التكميلية للثانوية العامة في الأردن تم تصحيح إجابات طلاب مبحث التربية الإسلامية، الذي أقيم في 28 ديسمبر الماضي، باستخدام تقنية القارئ الضوئي وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التصحيح تمت بنجاح والآن يتم الانتقال إلى العمليات الفنية الأخرى مثل المطابقة والتفتيش والتدقيق يتابع الفريق الإداري والفني في الوزارة بذل الجهود لاستخراج النتائج بدقة وفقًا للخطة المرسومة الوزارة أكدت أن عمليات التصحيح للمباحث الأخرى لا تزال قائمة وأنها لن تحدد موعد إعلان النتائج التوجيهي.