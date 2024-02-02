نتيجة دوت نت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم أول برقم الجلوس جميع المحافظات عبر موقع natiga4dk.net

تزامنا مع انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2024 في جميع محافظات جمهورية مصر العربية، ارتفعت معدلات البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم أول، وكيفية الاستعلام عن النتيجة، وذلك عقب انتهاء الامتحانات التي انتهت يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، ومن المقرر أنه يتم الإعلان عن النتيجة بعد الانتهاء من مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات ومراجعتها في غرف الكنترول وتجميع الدرجات، ويعتبر هذا الإعلان يكون خلال الأيام المقبلة من من أول أيام شهر فبراير.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم أول

بمناسبة اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم أول، أوضح وزير التربية والتعليم في مؤتمر أن الوزارة تهتم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الواجب توافرها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد أيضا أن نسب النجاح لهذا الترم مبشرة لجميع طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، ويمكن لجميع الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية، الذي نوضحه خلال السطور التالية.

لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم أول

فور إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في كافة المحافظات يمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال موقع نتيجة نت تحديد نتيجة مرحلة الشهادة الإعدادية. اختيار محافظة الطالب التابع لها. كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس واسم المحافظة. ثم الضغط على أيقونة عرض النتيجة أو بحث. خلال لحظات بسيطة تظهر أمامك نافذة جديدة بها نتيجة الطالب المراد نتيجته.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم أول في القاهرة

في اليوم الموافق 30/1/2024 محافظ القاهرة خالد عبد العال اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 ترم اول، وقال إن عدد الطلاب الناجحين في هذا التزم 145.947ألف طالب وطالبة، من أصل العدد الإجمالي 186.266 ألفا طالب وطالبة دخلوا لجنة الامتحان.