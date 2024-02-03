“بجودة عالية” اضبط تردد قناة دي إم سي DMC الجديد على نايل سات للاستمتاع بأحلى برامج ومسلسلات 2024

تردد قناة دي إم سي هو واحد من أكثر الترددات التي يهتم بها الجمهور المصري والعربي، لأن القناة تعرض دائمًا وبإستمرار العديد من المسلسلات الجديدة والبرامج الممتعة والمسلية التي جعلتها تحتل مكانة كبيرة لدى المشاهد العربي والمصري، و على الرغم من أن القناة لم تكمل عامها الثامن بعد إلا أنها نجحت في جعل الجمهور يلتف حولها ويلتزم في متابعة كل جديد تقدمه.

تردد قناة دي أم سي

يمكنك الآن ضبط تردد قناة دي إم سي على القمر الصناعي نايل سات على القيم التالية:

التردد 12092.

معامل الإستقطاب رأسي.

معادل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5 / 6.

ويمكنك ضبط دي إم سي على القمر الصناعي Intelsat 19 على القيم التالية:

على التردد 12646.

بمعامل استقطاب أفقي.

ومعدل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

أيضًا يمكنك ضبط التردد على القمر الصناعي Anik F3 على القيم التالية:

التردد 12124.

معامل الإستقطاب يسار.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

معادل الترميز 20000.

كيفية ضبط تردد القناة علي جهازك

الآن لضبط التردد الجديد قم بالذهاب إلى القائمة الأساسية في جهاز الإستقبال خاصتك.

ومن ثم قم بإختيار الإعدادات، التثبيت، وبعدها قم بالإدخال اليدوي.

ثم قم بإدخال القيم السابقة على حسب القمر الصناعي وبعدها اضغط على بحث.

ثم قم بالضغط علي حفظ.

برامج قناة DMC