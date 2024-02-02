البنك المركزي المصري يقرر رفع أسعار الفائدة 2% بعد أول اجتماع في ـ2024

في أخبار عاجلة حيث قام البنك المركزي بانعقاد اجتماع طارق اليوم الخميس واحد فبراير 2024 وذلك لبحث مستقبل ومصير سعر الفائدة في جمهورية مصر العربية ويأتي ذلك الاجتماع هو الأول من نوعه في العام الجديد 2024 هذا وقد قام البنك المركزي بتثبيت الفائدة في آخر اجتماع عقد داخل البنك المركزي المصري في العام الماضي على الإيداع والاقتراض من البنك المركزي لليوم الواحد هذا وقد ذكر أيضا البنك المركزي العملية الرئيسية الخاصة به بمستوى 19.25 % و 20.25 % و 19.75 %، كما ذكر البنك المركزي أيضا أنه قام بتثبيت سعر الائتمان لديه ليسجل 19.75 %، لذلك في هذا المقابل سوف نذكر لكم تفاصيل أخرى خاصة بهذا الاجتماع الطارئ الذي سوف ينعقد اليوم داخل البنك المركزي، فقط تابعوا معنا.

سعر صرف الدولار

هذا وقد توقع الخبراء الدوليون في النقد الدولي أنه سوف يسجل سعر الدولار 36 جنيه داخل البنوك، هذا وقد ذكر تقرير رسمي صادر عن مجلس رئاسة الوزراء المصري أن كافة التوجيهات القادمة للاقتصاد المصري خلال فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة من 2024 إلى 2030 أن الدولة المصرية سوف تقوم بتقليل انكشاف كافة البنوك المصرية على الخارج، ويأتي هذا ضمن تطبيق كافة السياسات الاحترافية والكلية، وأنها سوف تقوم بالاستمرار في كافة السياسات حول سعر صرف الدولار في البلاد، وأعلنت أيضا أنها سوف تقوم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فيما قد أعلنت أيضا أن صندوق النقد الدولي سوف يعلن سعر الدولار خلال السنوات القادمة ليسجل متوسط 36.8 جنيه من 2024 إلى 2028.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

هذا وقد أعلن البنك المركزي، المواعيد المحددة له في الاجتماع المقبل 2024، ويأتي هذا عندما أعلن البنك المركزي عبر الموقع الإلكتروني الخاص به أنه سوف يكوم بالاجتماع بالجنة السياسة النقدية على شكل دوري بين حوالي فترة ستة أسابيع في العام ككل، هذا واليكم مواعيد انعقاد اجتماعات خاصة بالجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري