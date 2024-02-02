ننشر.. جدول جميع أسعار السلع التموينية لشهر فبراير وفقاً لوزارة التموين

نتيجة ارتفاع الأسعار، وإعلان المجلس القومي للوزراء عن إجلاء مبادرة لتخفيض أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024 الأساسية، واستهلاك صرف الأفراد في مقرراتهم التموينية من الشهر الجاري من فبراير، ارتفعت معدلات البحث من قبل أفراد الشعب المصري في كافة الأسواق، وذلك بهدف شراء احتياجاتهم من المواد الغذائية كالزيت والسكر والأرز وهذه المواد من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في كل بيت مصري.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2024

بعد مرور أكثر من 30 يوما على القرار الرسمي من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس الذي يوافق أول يوم من شهر فبراير يتم رصد أسعار السلع التموينية لشهر فبراير، اعتبارا على قرار رئيس مجلس الوزراء أنه يوجد سبع سلع استراتيجية يتم كتابة السعر على العبوة من الخارج ومراجعتها كل شهر، ويستمر هذا القرار لمدة 8 شهور، استهلالاً من بداية تاريخ إصدار القرار، والتي تتمثل في الزيت والسكر والأرز والفول والجبن والألبان، والمكرونة.

موعد صرف الحصص التموينية عن شهر فبراير 2024

استهلالاً من أول يوم من شهر فبراير، والذي يوافق يوم الخميس يستحق كافة المواطنين صرف التموين، لقرار هيئة التموين الداخلية والخارجية، وعلى ذلك يتم صرف التموين الشهري على مدار 30 يومًا من شهر فبراير، في كافة المنافذ والمتاجر التموينية في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وستكون متاحة من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساءًا كل يوم.

أسعار السلع التموينية المقررة لشهر فبراير 2024

هيئة وزارة التموين الداخلية والخارجية توفر الكثير من السلع الاستراتيجية الأساسية على الكروت التموينية ضمن مقررات شهر فبراير عام 2024 الجاري بأسعار أقل نسبيا من المنافذ والأسواق الأخرى وهذه الأسعار تتمثل في التالي: