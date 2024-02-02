ترقبوا نتائج الثالث متوسط عموم المحافظات 2024 “الكرخ نينوي كربلاء” .. جميع المحافظات بالاسم

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بإتاحة إمكانية تنزيل نتائج الثالث المتوسط الدور الاول للعام الدراسي 2023 و2023 على هيئة ملف pdf وقامت ايضا باعتماد رابط يمكن من خلاله الاستعلام فور الإنتهاء من تصحيح الإمتحانات ومنذ تم الانتهاء من امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول للعام الدراسي 2023 و 2024 ويتم البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار من قبل الطلاب والطالبات واولياء الامور عن كيفية الاستعلام عن النتائج ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على كيفية الاستعلام وكيفية تنزيل النتيجة على هيئة ملف pdf تابعوا معي.

نتائج الثالث متوسط عموم المحافظات 2024

تعمل وزارة التربية العراقية على تسهيل حصول الطلاب على نتائجهم فأصبح الان من السهل الحصول على النتيجة فور الإنتهاء من تصحيح الامتحانات للصف الثالث المتوسط الدور الاول للعام الدراسي 2023 و 2014 ويمكن ايضا الحصول على النتيجة على هيئة ملف pdf ولكن يجب اتباع الخطوات بشكل صحيح ليتم الاستعلام ويمكنكم الاطلاع على الخطوات من خلال النقاط التالية: