دقائق فقط على نتائج الثالث متوسط دور اول ملازمنا “هنـــا” 2024 .. جميع المحافظات

يعتبر موقع ملازمنا المعتمد من وزارة التربية العراقية هو من أشهر المواقع في العراق التي يمكن جميع أولياء الأمور والطلاب والاستعلام من خلاله عن نتائج الثالث المتوسط دور اول حيث ان الطلاب انتهوا بالفعل من تأدية امتحانات الدور الاول العام الدراسي 2023 و 2024 وقامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن أنه سوف يتم قريبا نشر النتائج على موقع ملازمنا المعتمد من خلالها حتى يحصلون الطلاب على النتائج الكترونيا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس ولكن هناك عدة خطوات داخل الموقع يجب على كل طالب وطالبة اتباعها للحصول على النتيجة يمكنكم الاطلاع على الخطوات من خلال هذا المقال والدخول على موقع ملازمنا تابعوا معي.

نتائج الثالث متوسط دور اول ملازمنا

يمكنكم الان الاطلاع الكترونيا على نتائج الثالث متوسط دور اول من خلال موقع نتائجنا المعتمد من وزارة التربية والتعليم العراقية ويمكن ايضا الاستعلام عن جميع المراحل التعليمية من خلال ذلك الرابط ولكن هناك عدة خطوات تم الإعلان عنها من قبل الوزارة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية،: