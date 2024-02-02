عبر ملازمنا “رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024” .. جميع محافظات العراق ! الاستعلام بالاسم

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024 نتائج الامتحانات الدور الأول للصف الثالث المتوسط في العراق لعام 2024 تم إعدادها وتصحيحها بعناية من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها رسميا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات المخصصة لها.

رابط استخراج نتائج الثالث متوسط 2024

وستكون هذه النتائج متاحة بشكل إلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فور الانتهاء من هذه العمليات، يرجى متابعة للحصول على التحديثات الأخيرة بشأن كيفية الوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 عبر الإنترنت.

خطوات استعلام عن نتيجة الثالث المتوسط 2024 دور اول

يمكنكم الان متابعة الخطوات التالية للاستعلام عن نتائج الصف الثالث متوسط لعام 2024 بالعراق من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية:

أولا: قم بالدخول موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع “نتائجنا“.

اختر القسم المخصص للاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط في العراق.

ثم قم بإدخال اسمك الرباعي في الحقل المخصص له.

أدخل رقم الامتحان الخاص بك في الحقل المخصص له.

انقر على زر “استعلام” أو “بحث” لإرسال البيانات والاستعلام عن النتيجة.

مدة العطلة الربيعية للطلاب

أعلنت وزارة التربية العراقية تمديد مدة العطلة الربيعية لجميع المراحل الدراسية، بما في ذلك مرحلة الثالث المتوسط، لتصبح مدة العطلة 17 يوما بدلا من 14 يوما كما كان مخططًا في البداية، تهدف هذه الخطوة إلى توفير الفرصة للطلاب والطالبات للاسترخاء والاستعداد بشكل جيد لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وفعالية.