على كام النهاردة.. مفاجئة غير متوقعه في اسعار الدواجن اليوم الجمعة 2024/2/2 بالاسواق

واصلت اسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024 ارتفاعها القوي داخل المزارع أثناء التعاملات اليومية، وبحسب ما سجلته بورصة الدواجن الرسمية فإن سعر كيلو الفراخ البيضاء قد ارتفع بمعدل 14 جنيها خلال 7 أيام فقط، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 110 جنيه للمستهلك، كما سجلت كرتونة البيض الأحمر قيمة 147 جنيه بالمحلات التجارية، ووفقاً لهذه الزيادة ارتفعت أسعار البانيه والبط والحمام.

اسعار الدواجن اليوم في مصر الجمعة

شهدت اسعار الدواجن اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير زيادة غير طبيعية، حيث ارتفع سعر كيلو الفراخ البيضاء بمعدل 40 جنيها على مدار الأسبوع الواحد، وعلى الرغم من أن الفراخ تعد إحدى مصادر البروتين الحيواني الرخيصة إلا أنها تعرضت لإرتفاعًا قويا خلال الفترة الماضية نتيجة لتذبذب الأسعار وعدم استقرارها.

وعلى صعيد آخر واصل مُربي الدواجن خسارتهم الفادحة بسبب زيادة تكلفة العلف والأدوية.

أسعار البيض والدواجن في المزارع

نظرا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم زادت أسعار تكلفة تربية الكتكوت في مصر، وبالتالي ارتفع سعرالفرخة وكرتونة البيض داخل بورصة الدواجن، وبحسب الإحصائيات جاءت الأسعار كالتالي: