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تعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كاس مصر والقنوات الناقلة 2023
يجري الآن الاستعداد لمباراة نهائي كأس مصر بين النادي الأهلي وبيراميدز والمقرر إجراؤه يوم 10 أبريل في استاد القاهرة الدولي، واليوم سوف نتعرف على موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كاس مصر.
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كاس مصر
- يأمل بيراميدز في الفوز بأول بطولة له بينما يسعى الأهلي لاستعادة الكأس المفقود منذ
- تقام نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الساعة 9:15 مساءً باستاد القاهرة الدولي.
- أنه طالما كان الأهلي مسؤولاً عن كرات المباراة فإن فريق الأهلي سيلعب في المباراة النهائية لكأس مصر مرتدياً الزي التقليدي بينما يرتدي بيراميدز الزي الاحتياطي.
- كما فازت كتيبة المدرب خايمي باتشيكو على حامل اللقب الزمالك بركلات الترجيح لتحجز مكانا في مباراة البطولة، بعد ذلك انتصر الأهلي على سموحة في لقاء بيراميدز.
القناة الناقلة لنهائى كأس مصر بين الاهلى وبيراميدز
- بحضور أستوديو تحليلي يضم عددًا من نجوم كرة القدم المصريين تبث أون تايم سبورتس لقاء الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر.
- وبسبب صعوبة استقدام حكام دوليين في هذا الوقت بسبب قيود الجدول الزمني ستجرى مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر عقده في 10 أبريل بحكام مصريين.
- ويلتقي الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 10 أبريل الجاري على استاد القاهرة الدولي وسيديره مسئولون مصريون بسبب تأخر الفريقين في طلب مسئولين أجانب.
- وبحسب القواعد يجب على أحد الناديين أن يطلب مسئولين أجانب قبل 14 يومًا من المباراة وفشل النادي الأهلي في ذلك.
- حيث أنه قبل ستة أيام من المباراة طلب بيراميدز حكامًا أجانب لكن تقرر إقامة المباراة بحكام مصريين.