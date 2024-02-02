تعتبر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من أكثر الجمل البحثية شيوعًا عبر محركات البحث الاجتماعي، وذلك بعد أن استقبلت الوزارة كافة طلبات التقديم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وسيتم قبول من يتحقق أهليتهم للقبول ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية ويحصلون على الدعم لكي يستطيعوا مواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وأوضحت الوزارة أيضا أنه سيتم الإعلان عن المستفيدين بالرعاية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، ويمكن للمواطنين الاستعلام عن ذلك من خلال منصة “مظلتي” الإلكترونية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يبحث العديد عن المواطنين بالعراق عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 بشغف شديد حيث من المتوقع ظهورها من خلال منصة مظلتي، والجدير بالذكر أن الوزارة قد استقبلت حوالي 30,000 متقدم سواء من الرجال والنساء، وتم قبول من تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للتحقق من أهليتهم.

شروط استحقاق المشمولين بالرعاية الاجتماعية

من أبرز الشروط التي حددت الوزارة للقبول ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية، وهي:

أن يقيم المتقدم بشكل دائم بالعراق.

ألا يمتلك أيضا دخلا دائما يحصل عليه بشكل شهري.

يكون الحد الأقصى لأسرة المتقدم لا يتجاوز أربعة أطفال.

عدم امتلاك أيضا عقارات خاصة بالمتقدم.

ينبغي على المتقدمين استيفاء الشروط التي ذكرناها سابقا حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

وفرت “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية” منصة مظلتي للاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

انقر بعد ذلك على الرعاية الاجتماعية.

اضغط على ” اسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية لشهر يناير 2024″

أدخل بعد ذلك البيانات الخاص بالمتقدم في الخانات المخصصة مثل الاسم والرقم الوطني والمحافظة.

تحقق من صحة البيانات التي قمت بإدخالها بطريقة صحيحة.

إذا تأكدت من تواجد اسمك ضمن قوائم أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، قم بتحميل هذه الملفات على هاتفك، ومن خلال تنفيذ الخطوات السابقة يمكن التحقق من قبولك ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق.