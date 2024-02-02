جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا Asian Cup 2024 والقنوات الناقلة في قطر والسعودية

تسيطر تفاصيل جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2024 على اهتمامات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، في أعقاب اقتراب منافسات كأس آسيا 2023 من نقطة الذروة، استطاعت فرق من الأردن، طاجيكستان، أستراليا، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، وقطر أن تتجاوز عقبة دور الـ16 بنجاح، مما يجعل الجمهور في حالة ترقب شديد للإعلان عن الفرق المؤهلة للمربع الذهبي بعد الانتهاء من هذا الدور الشيق، بالإضافة إلى ذلك، يتطلع الكثيرون لمعرفة جدول مباريات الربع النهائي للبطولة.

مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2024

هذه المباريات تعد من أهم المحطات في هذه البطولة القارية، حيث تجمع الفرق التي تمكنت من تخطي مرحلة المجموعات ودور الـ16 بنجاح، لتصل إلى هذا الدور الحاسم، في هذه المرحلة، تزداد المنافسة شراسة وتصبح كل مباراة بمثابة نهائي مصغر، إذ يسعى كل فريق لإثبات جدارته وتحقيق الفوز للتأهل إلى الدور نصف النهائي.

تتميز مباريات ربع النهائي بالإثارة والتشويق، نظرًا لمشاركة أفضل الفرق التي أظهرت مستويات عالية من الأداء خلال البطولة، تعتبر هذه المرحلة فرصة للاعبين لإظهار مهاراتهم وقدراتهم الفردية والجماعية، وللمدربين لتطبيق استراتيجيات تكتيكية محكمة لتجاوز الخصم.

جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2024

مع اقتراب موعد مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2024، يزداد الحماس والترقب بين عشاق كرة القدم لمتابعة منافسات هذه البطولة القارية المثيرة، حيث تستعد الفرق المتأهلة لخوض غمار هذه المرحلة الحاسمة، إليكم جدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا المنتظرة التي ستحدد ملامح المربع الذهبي للبطولة:

المباراة الموعد الاستاد طاجيكستان vs الأردن الجمعة 2 فبراير استاد أحمد بن علي الساعة 14:30 بتوقيت السعودية 15:30 بتوقيت الإمارات أستراليا vs كوريا الجنوبية الجمعة 2 فبراير استاد الجنوب الساعة 18:30 بتوقيت السعودية 19:30 بتوقيت الإمارات اليابان vs إيران السبت 3 فبراير 2024 استاد المدينة التعليمية الساعة 14:30 بتوقيت السعودية 15:30 بتوقيت الإمارات قطر vs أوزبكستان السبت 3 فبراير 2024 استاد البيت الساعة 18:30 بتوقيت السعودية 19:30 بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباريات ربع نهائي كأس آسيا 2024

تجدر الإشارة إلى أن شبكة “بي إن سبورتس” القطرية قد حصلت على حقوق البث الحصري لجدول مباريات ربع نهائي كأس آسيا 2024، المشتركون في هذه الشبكة يمكنهم متابعة مباريات الربع النهائي من خلال قنوات AFC التي أُعيد تسميتها لتصبح beIN Asian Cup، وتشمل البث عبر ثلاث قنوات تتضمن واحدة باللغة الإنجليزية.

أما المشاهدون في المملكة العربية السعودية فيمكنهم متابعة البطولة عبر قنوات SSC Sports أو من خلال تطبيق شاهد، مما يوفر فرصة ممتازة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمتابعة الأحداث الرياضية المهمة والتشويقية في كأس آسيا 2024.