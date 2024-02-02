الجرام بقي في العالي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 بكم عيار 21 في الصاغة

لا تزال أسعار المعدن النفيس مرتفعة بشكل كبير وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص والمهتمين بمتابعة أسعار الذهب يتابعون التغير في الأسعار الذي يتم رصده لحظة بلحظة، ولذلك نتعرف من خلال هذا المقال على آخر تحرك سعري تم التوصل له فيما يخص أسعار كل أعيرة الذهب، كما نتابع أيضًا السعر المتوقع لأعيرة الذهب المختلفة التي تتواجد في السوق المحلية في مصر حيث يهتم خبراء الاقتصاد بمتابعة أسعار الذهب من كافة مستوياته وهو ما نرصده من خلال هذا التقرير.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

الأسعار الخاصة بالمعدن الأصفر لا تزال في تحرك وتغير مستمر، وهو ما أعلنت عنه البورصة الرئيسية في مصر، كما أن الأسعار على المستوى العالمي تظل غير ثابتة وهو ما ينعكس بشكل كبير على مختلف الأسواق المحلية ومن بينها السوق المحلي المصري، ونتابع فيما يلي تكلفة شراء الجرام من أهم أنواع أعيرة الذهب في مصر.

سعر الذهب عيار 24 في مصر

يتوقع أن تظل تكلفة شراء 1 جم من الذهب من عيار 24 عند مستوى 4571 جنيه مصري، والسعر دون إضافة قيمة مصنعية التاجر، ويعد هذا النوع من بين أفضل نوعيات الذهب وأكثرها نقاءً، ولكن يعتبر هو العيار الأقل من حيث الاستهلاك.

سعر الذهب عيار 21 في مصر

العيار 21 الجرام منه يتوقع أن يسجل صباح يوم غد الجمعة 2 من فبراير 2024 م مبلغ 4000 جنيه مصري للجرام دون إضافة فارق المصنعية.

سعر الذهب عيار 18

يسجل سعر الذهب من عيار 18 اليوم في مصر مبلغ يعادل للجرام 3482 جنيه مصري.

سعر الذهب عيار 14

من المتوقع بالنسبة لسعر ذهب عيار 14 يوم الجمعة أن يستقر سعر الجرام الواحد منه في مصر على مبلغ قدره 2266 جنيه مصري.

كم سعر جنيه الذهب

استقر سعر جنيه الذهب اليوم على مبلغ قيمته المالية لا تتعدى اليوم لخميس بنهاية التداولات مبلغ 32000 جنيه مصري، ويتوقع أن تظل قيمة سعر جنيه الذهب غدا لمعة 2- 2 – 2024 م على نفس مستوى السعر.