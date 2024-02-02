هسة.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا

وزاره التربية والتعليم في العراق تستعد الآن لنشر روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024 الفصل الدراسي الأول، حيث إنه من المتوقع أن يتم نشر النتيجة بعد الانتهاء من كافة مراحل تصحيح الامتحانات ومراجعتها داخل غرف الكنترول وتجميع درجات كل طالب في كافة المواد الدراسية لهذه المرحلة، حيث إن الوزارة أكدت أن النتائج ستظهر بصوره إلكترونية عبر المنصات الرسمية التابعة لوزارة التربية والتعليم في العراق، ومن خلال منصتنا الإلكترونية البديل سنوضح لكم رابط الاستعلام والخطوات التي يجب اتباعها.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024

من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها خلال الفترة الحالية هو رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024، حيث ان من المتوقع أن في هذه الفترة الحالية، أنا مرحلة تصحيح أوراق ونماذج الامتحانات تستمر حتى وقتنا هذا، حيث إنه لم يتم إعلان النتيجة إلا بعد مراجعتها في غرف الكنترول ورصد درجات كل طالب، لذلك يمكنك الاستعلام عن النتيجة عبر منصة نتائجنا أو المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم في العراق، وللدخول عبر هذه المنصات يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه والدخول إلى منصة نتيجة كنت من هنا، أو او منصة وزاره التربيه والتعليم في العراق من هنا. قم تحديد نتيجة الصف الثالث المتوسط 2024، أو تحديد المرحلة التعليمية. قم بالضغط على أيقونة الفصل الدراسي الأول. ثم قم بكتابه اسم اسم الطالب ورقم الجلوس في المربع الفارغ. ثم قم بعد ذلك على أيقونة بحث أو عرض النتيجة، خلال اللحظات بسيطة تظهر أمامك نتيجة الطالب المراد نتيجته.

رابط منصة نتائجنا 2024 في العراق

منصة نتائجنا 2024 في العراق تحرص على أتاحت نتائج كافة طلاب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عن طريق الرقم القومي ورقم الجلوس والاسم، وذلك من خلال المصدر الرسمي الذي يؤكد منصة نتائجنا على وسائل التواصل الاجتماعي والإلكتروني، وهذه المنصة تقوم بتوفير المميزات العديدة لجميع الطلاب والتي من أبرزها نتائج الطلاب في جميع المحافظات التي يتم إعلانها بصيغه ملفات pdf، تعتبر هذه الملفات يمكن تحميلها مجانيا بكل سهولة.