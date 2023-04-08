تعرف على كيفية الربح من تطبيق باز وخطوات الاشتراك في التطبيق 2023

ووفقًا للإعلان تم تقديم باز كأول منصة عربية للتواصل الاجتماعي في السوق المصري، بهدف التشجيع وتقديم بيئة مناسبة للمجموعات لإنشاء خطوط اتصال موثوقة وإجراء مناقشات مثمرة، حيث تحدث هذه العملية في حدود بيئة إنترنت موثوقة وآمنة تحترم الثقافات والمعتقدات ووجهات النظر المختلفة، لذلك سوف نعلمك الآن كيفية الربح من تطبيق با.

كيفية الربح من تطبيق باز

في أربع دول عربية بما في ذلك مصر أعلنت باز عن الظهور التجريبي لأول مرة لميزة تحقيق الدخل، حيث يوفر برنامج المكافآت للمستخدمين فرصة الفوز بما يصل إلى 200 دولار بأقل قيمة ربح هي 50 دولارًا.

يمكن للمستخدمين الذين تحققوا من حساباتهم وتم ترقيتهم بالفعل إلى المستوى البرونزي الحصول على مكافآت مالية للتسجيلات الجديدة التي تتم من خلال دعوتهم إلى أصدقائهم.

أطلقت منصة باز “برنامج مكافآت مالية يمكّن مستخدميها من تحقيق عوائد مالية من خلال دعوة مجتمعاتهم للتسجيل وإنشاء حسابات على المنصة.

مصر والأردن والعراق والجزائر هي الدول العربية الأربع التي تم فيها تفعيل النسخة التجريبية من هذه الخدمة تدعو الخطط إلى توسيعه ليشمل المزيد من الأسواق في المنطقة.

يساعد البرنامج اتصالات المستخدمين الاجتماعية والمهنية من خلال حثهم على التواصل بشكل أكبر على الموقع وتنمية شبكاتهم.

طريقة المشاركة في برنامج المكافآت