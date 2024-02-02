“لأصحاب المعاشات هيصوا بالزيادة”.. خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024

يتساءل المواطنين المصريين عن زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن جدول صرف معاش تكافل وكرامة، يقدم البرنامج دعمًا ماليًا بهدف تعزيز مستوى حياة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

خطوات الاستعلام عن زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024

يوجد العديد من المستحقين الراغبين في معرفة تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة 2024، سبق لوزارة التضامن تحديد موعد صرف هذه المعاشات، للاستعلام حول حالة المعاش والحصول على المزيد من المعلومات، يُتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

ثم يتم اختيار قائمة “استعلام عن نتيجتك” من القائمة العلوية للشاشة.

إدخال رقم الهوية الوطنية للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

ثم يتم النقر على أيقونة “استعلام”.

بعد ذلك سيظهر جميع البيانات المتعلقة ببرنامج تكافل وكرامة، بما في ذلك حالة الطلب (مقبول أو مرفوض) وأسباب الرفض إن وجدت.

تُشجع الوزارة على متابعة هذه الخطوات لتوفير الشفافية والتسهيل على المستحقين للحصول على المعلومات اللازمة حول مستحقاتهم.

شروط الحصول على معاش التكافل والكرامة

يجب أن يكون عمر المتقدم 65 عامًا.

كما يتوجب عليه أن لا يمتلك أي أرض زراعية أو عقارات.

يجب أن يكون عاطلاً عن العمل في القطاعين الخاص والعام.

كما يُشترط عدم تجاوز الرسوم المدرسية للأطفال مبلغ 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة 2023