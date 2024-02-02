“الذهب ركب الصاروخ”.. مفاجأة غير متوقعة في اسعار الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير 2024 خلال التعاملات الصباحية

يوجد عمليات بحث كثيرة عن أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الكبير الذي وصل إليه سعر جرام الذهب في الأيام القليلة الماضية، وذلك تبعًا لقرارات البنك المركزي برفع نسبة الفائدة إلى 200 نقطة، على أساس 2% وتكون فائدة الإقراض 22,25% وفائدة الإيداع 21,25%، وقد وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3920 جنيه في حالة الشراء و 4030 جنيه في حالة البيع، ورغم عدم استقرار الأسعار يظل الإقبال عليه نظرًا لأنه الملاذ الآمن للكثيرين خلال الظروف الاقتصادية الراهنة، وسوف نقوم بعرض تفاصيل اسعار الذهب اليوم من خلال السطور التالية.

اسعار الذهب ليوم الجمعه 2/2/2024

بعد الاستقرار الملحوظ في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية يمكنك الاطلاع على أسعار الذهب اليوم الجمعة، وذلك على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

في التعاملات الصباحية وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في حالة الشراء 4500 جنيه، وفي حالة البيع 4610 وهذا السعر بدون إضافة سعر المصنعية والضريبة للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في حالة الشراء يبلغ 3920 وفي حالة البيع يبلغ 4020، وذلك السعر بدون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في حالة الشراء 3370 جنيه، وفي حالة البيع 3460 جنيه، وذلك السعر بدون إضافة الضريبة والمصنعية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الجمعة في حالة الشراء 2550 جنيه، وفي حالة البيع 2520 جنيه، وذلك خلال التعاملات الصباحية لهذا اليوم وهذا السعر بدون إضافة سعر المصنعية والضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

من خلال التعاملات الصباحية ليوم الجمعة، وصل سعر الجنيه الذهب قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية 32420 جنيه.