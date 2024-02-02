العراق تُعلنها رسميًا تعطيل الدوام الرسمي 17 يوما

أقر محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، عن تعطيل الدوام الرسمي في مختلف المحافظات العراقية، تزامنًا مع إجازة نصف السنة الدراسية لجميع الطلبة والطالبات في المدارس، على أن تبدأ العُطلة من يوم 24 فبراير 2024، ويتم الإنتهاء من هذه الإجازة حتى يوم 17 من شهر فبراير 2024، فضلاً عن أن هذه الإجازات تشمل بعض المحافظات في دولة العراق، ويستمر صرف الرواتب لجميع موظفي الدولة دون انقطاع.

تعطيل الدوام الرسمي في العراق

وأكد محمد شياع السوداني، بأن عاصمة بغداد في العراق تشهد عُطلة في الدوام الرسمي يوم الثلاثاء المقبل، على أن تطبق هذه الإجازة في جميع الجهات الحكومية والخاصة، إضافة إلى أن دولة العراق متمثلة في مجلس الوزراء حريصة على إعلان جميع الإجازات الرسمية أمام جميع موظفي الدولة وكذلك الطلبة والطالبات ما بين كل ترم وأخر، مع مراعاة بأن العودة للدوام يُطبق كذلك على جميع الجهات العاملة في الدولة.

تطبيق الإجازاة في جميع الوزارات والهيئات الحكومية

وأوضحت أمانة مجلس الوزراء العراقي العامة، أن قرار تعطيل الدوام الرسمي في العراق يُطبق على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية، مع مراعاة بأن هذه الخطوة تأتي ضمن الإحتفال بالتقاليد الدينية والإحتفالات الرسمية، وإحياء ذكرى الشخصيات الدينية البارزة في الدولة.