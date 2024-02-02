Tawjihi jo.. الروابط الرسمية وموعد صدور نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن

انتهى طلاب وطالبات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024 من الامتحان التكميلي للعام الدراسي 2023-2024 في الفروع الأكاديمية والتعليم المهني الشامل يوم الاثنين 15 يناير / كانون الثاني 2024، حيث بدأت الامتحانات في 28 ديسمبر 2023، ومن المتوقع أن تقوم وزارة التربية والتعليم الأردنية بالكشف عن نتائج التوجيهي 2024 الفصل الأول في الأردن قريباً، يأتي ذلك بعد انتهاء الطلاب بنجاح من الامتحانات الفصلية في جميع المراحل الدراسية، في هذه اللحظات، يبحث العديد من الطلاب عن موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن، ولذا نقدم لكم رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2024 عبر الفقرات التالية.

موعد صدور نتائج الثانوية العامة 2024 الأردن

أفصحت وزارة التربية والتعليم الأردنية عن تحديد موعد إعلان نتائج امتحان التوجيهي التكميلي للفصل الدراسي الأول في العام 2024 في الأردن، وفقاً لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عزمي محافظة، حيث صرح سابقاً عن أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة “التوجيهي التكميلي” سيكون يوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن

عقب اكتمال عمليات التصحيح والتدقيق سيصدر بيان من السيد نواف العجارمة (الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية) حيث سيكشف من خلاله عن موعد إعلان النتائج، يمكنكم أيضاً الحصول على هذه المعلومات عبر زيارة الحساب الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية على منصة تويتر، سيتم نشر موعد النتائج عبر تغريدة على هذا الحساب.

للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2024، يمكنك زيارة موقع “توجيهي جو” للاطلاع على النتائج، أو الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.