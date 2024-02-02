“الفراخ جننت الناس”.. ارتفاع غير متوقع في اسعار الفراخ اليوم الجمعه 2 فبراير 2024

في أول جمعة من ثاني شهور السنة تستمر أسعار الدواجن في ارتفاع مستمر، جاءت زيادة أسعار الفراغ بسبب ارتفاع سعر العلف بجميع أنواعه، وأعلنت بورصة الدواجن اليوم الجمعة استمرار ارتفاع سعر الفراخ في الأسواق المصرية، تختلف من مكان لآخر حسب تكلفة النقل أيضًا ارتفع سعر البيض خلال الأسبوع الماضي ليعلن اليوم استقرار سعر الكرتونة.

أسعار الفراخ اليوم الجمعة

شهدت أسعار الدواجن خلال الأيام الماضية ارتفاع ملحوظ في جميع الأنواع والأعمار، حيث يعتمد المعظم على شراء الفراخ البيضاء كوجبة بروتين بعدما شهدت أيضًا أسعار اللحوم ارتفاع في سعر الكيلو، أعلنت بورصة الدواجن اليوم سعر أنواع الفراخ كالآتي:

وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم 88 جنيه في المزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر 92 جنيه إلى 100 جنيه حسب المكان.

سعر الفراخ البيضاء الأمهات 70 جنيه للكيلو.

سجل سعر الفراخ الساسو من 105 إلى 106 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي 100 جنيه للكيلو الواحد.

ارتفع سعر البانية خلال الأيام السابقة ليسجل اليوم سعر 200 جنيه للكيلو.

وصل سعر الاورك من 90 ل 100 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الجوانح اليوم من 55 جنيه إلى 65 جنيه.

يتراوح سعر الكبد والقوانص من 90الى 100 جنيه للكيلو.

أسعار كرتونة البيض اليوم

يعتمد البعض من ربات البيوت فى وجبة الإفطار على البيض لكن خلال الأيام السابقة، شهدت الأسعار ارتفاع غير متوقع في أسعار البيض نسبة إلى ارتفاع سعر الدواجن الذي جاء بناء على ارتفاع سعر العلف، أوضحت بورصة الدواجن في تعاملات اليوم الجمعة استقرار سعر البيض نوعًا ما ليسجل على النحو التالي: