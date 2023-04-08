كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي النهائي في كاس مصر 2023 بأسهل الخطوات

نظرًا لأنه من المقرر أن يلعب الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر 2023 يوم الاثنين التالي في أبريل 2023 فإن العديد من محبي الكرة المصرية يشعرون بالفضول بشأن إجراءات حجز تذاكر مباراة الأهلي نهائي كأس مصر، من هنا بدأ البحث حيث يتحدث الكثير من الأشخاص في المجتمع عن كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي النهائي في كاس مصر 2023 من أجل الحضور والاستلام.

كيفية حجز تذاكر مباراة الأهلي النهائي في كاس مصر 2023

تم الإعلان عن الإجراء الذي يجب على جميع المواطنين اتباعه للعمل على الحصول على تذاكر مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر بعد عمليات بحث مكثفة بين العديد من المواطنين وهي كالتالي:

افتح موقع تذكرتي الرسمي بالضغط على الرابط التالي: https://tazkarti.com.

ما عليك سوى إدخال رقم حساب تذكرتي وكلمة المرور إذا كنت قد قمت بالتسجيل مسبقًا.

إذا كنت مشتركًا جديدًا فيجب عليك تحديد جنسيتك سواء كانت مصرية أو جنسية أخرى.

بعد ذلك أدخل المعلومات الشخصية الضرورية، بما في ذلك رقم الهاتف المستخدم لإرسال رمز التسجيل.

سعر تذكرة مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر

من جهتها كشفت تذكرتي أن تكلفة تذاكر نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي وبيراميدز ستبلغ حوالي 75 جنيهاً.

وكشفت الشركة أيضًا عبر حسابها على Twitter أن المشجعين سيكونون قادرين على شراء تذاكر المباريات وبطاقة المشجع Fan ID في فروع الشركة في كل من المحافظات المخصصة للجمهورية.

موعد مباراة الاهلى وبيراميدز