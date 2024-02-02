شاهد مسلسل وبينا معاد عبر ضبط تردد قناة DMC دراما الجديد (يناير 2024) على نايل سات

عشاق الدراما يظهرون اهتماماً بالتردد الخاص بقناة DMC دراما لمتابعة تطورات مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني، خاصة بعد نجاح الحلقة السابقة والتفاعل الكبير من قبل الجمهور، وبعد أن حقق الجزء الأول نجاحاً هائلاً خلال الموسم الرمضاني في العام الماضي، قرر فريق العمل إطلاق الموسم الثاني لاستكمال مناقشة قضايا اجتماعية وشؤون عائلية، بما في ذلك تربية الأبناء وعلاقتهم بأهلهم، وفي القادم من الفقرات سنتناول لمحة عن المسلسل وشاشة DMC، إضافة لذكر التفاصيل التقنية لتردد القناة، فإليكم التفاصيل.

الحلقة 16 من مسلسل وبينا معاد على شاشة DMC دراما

تم عرض الحلقة رقم 15 من المسلسل البارحة في تمام الساعة الثامنة مساءً على شاشة قناة DMC، حيث يتم عرض مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الثاني على قناة DMC دراما من يوم الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة التاسعة صباح اليوم التالي والمرة الثانية الساعة الخامسة مساءً، أما بالنسبة للحلقة رقم 16، فمن المقرر عرضها يوم السبت الموافق الثالث من فبراير.

تردد قناة DMC دراما على نايل سات بآخر تحديث 2024

يمكن لكم متابعة قناة DMC دراما عبر ضبط التردد المذكور في السطور التالية.

تردد قناة DMC دراما على نايل سات.

تردد القناة: 12092

معامل تصحيح الخطأ ⅚

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

من الواجب التنويه إلى أن قناة DMC دراما تبث بجودة عادية ويمكن الاستمتاع بها في حال امتلاك المشاهدين أجهزة التلفزيون أو أجهزة الاستقبال القديمة، كما أن اسمها على قائمة القنوات سيكون “DMC”.