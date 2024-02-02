اجا لولو يا ولاد.. تردد قناة وناسة أطفال Wanasah ساعة كاملة أغاني ومرح مع لولو لولو

قناة وناسة أطفال هي من أهم القنوات التي تهتم بفئة الأطفال في العديد من الدول العربية، حتى أن القناة تقوم بإذاعة العديد من البرامج والأناشيد الدينية المختلفة التي يعشقها العديد من الأشخاص، فضلاً عن المحتوى الذي يُساهم في تنمية ومهارة الطفل على مدار الساعة، ويمكن معرفة التردد الجديد للقناة، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

جاءت أهم البيانات الخاصة بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة هو النايل سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11470.

معدل ترميز قناة وناسة فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة يكون عمودي.

تردد قناة وناسة أطفال 2024 العرب سات

وعن التردد الجديد لقناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية العرب سات، يُرجى اتباع المعلومات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة فهو 11270.

معدل ترميز قناة وناسة فهو 27500.

استقطاب قناة وناسة فهو عمودي.

تنزيل قناة وناسة أطفال عرب سات ونايل سات

هناك بعض الخطوات ليسهل القيام بتنزيل التردد الجديد لقناة وناسة، وفقًا لما يلي:-