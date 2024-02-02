بعد رفع الفائدة 2%.. سعر الذهب يُفاجئ الجميع في بداية تعاملات اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر فبراير 2024، حالة من الإستقرار بعد أن أعلن البنك المركزي المصري أمس عن رفع الفائدة 2%، فضلاً عن أن هناك توقعات كبيرة تُشير إلى زيادة سعر الذهب في الساعات المقبلة ومع بداية أول اسبوع عمل بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الخاضعة للبنك المركزي، ويمكن التعرف على أسعار الذهب وفقًا لأخر تحديث لها، كما سنكشفه لكم في السطور التالية.

أسعار الذهب اليوم شراء

وفقًا لأخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر فبراير 2024، فإن اسعار الذهب جاءت وفقًا للنحو الأتي:-

وصل سعر الذهب من عيار 24 إلى 4428 جنيهًا.

فيما سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3875 جنيهًا.

على أن بلغ سعر الذهب عيار 18 ليُسجل نحو 3321 جنيهًا.

إضافة إلى أن سعر الذهب من عيار 18 بلغ قيمته 2590 جنيهًا.

اسعار الذهب اليوم بيع

بينما جاء أخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة، وفقًا لما نص على النحو التالي:-