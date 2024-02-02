NOW نتائج الابتدائية العراق الدور الاول؛ موقع وزارة التربية عرض النتيجة
ينتظر العديد من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية موعد إعلان نتائج الدور الأول، التي من أهمها مرحلة السادس الابتدائي، خاصة وأن هؤلاء الطلاب قاموا بالإنتهاء من إجراءات الإمتحانات التي تم عقدها مؤخرًا، ليتم الكشف بعدها مباشرة على النتائج الخاصة بجميع الطلبة، ويمكن الإستعلام عن النتائج المعنية عبر موقع وزارة التربية العراقية.
متى موعد نتائج السادس الابتدائي 2024 العراق
كشفت وزارة التربية العراقية، عن أن نتائج السادس الابتدائي في مختلف المحافظات يمكن الحصول عليها بعد الإنتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب وطالبة في العراق، إضافة إلى أن ذلك يتم في خلال فترة وجيزة، حتى يتم إعلان كافة النتائج بمختلف المراحل الدراسية عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة أمام كافة الطلبة.
خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الابتدائي
هناك بعض الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها من أجل الحصول على نتائج السادس الابتدائي في مختلف المحافظات العراقية، وفقًا لما يلي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.
- الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.
- ليتم بعدها تحديد نتائج السادس الابتدائي مباشرة.
- وعلى الفور يتم إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.
- الضغط على الفور على زر “استعلام”.
- ليتم الكشف في النهاية عن جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة في العراق.