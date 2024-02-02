مبروك عليكم الزيادة.. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق شهر فبراير 2024 بعد الزيادة الجديدة.. اعرف هتقبض كام

يسعى الكثير من المواطنين في العراق لمعرفة موعد صرف رواتب المتقاعدين لعام 2024 بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة المالية العراقية، حيث تم تحديد زيادة قدرها 100 ألف دينار على رواتب المتقاعدين بهدف تحسين مستواهم المعيشي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك بالنسبة لفئة محددة وهم المواطنين الذي يحصلون على راتب أقل من مليون دينار عراقي، ومن المعروف أن هناك العديد من المجهودات التي تقوم بها الحكومة العراقية من أجل توفير حياة أفضل لجميع المواطنين.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

وفقًا لتوجيهات وزارة المالية العراقية فإن موعد صرف رواتب المتقاعدين في عام 2024 سيكون في اليوم الأول من شهر فبراير (شباط)، حيث تم تحديد هذا الموعد مسبقًا من قبل الحكومة العراقية وإذا كان يتزامن مع عطلة رسمية يتم تأجيل الصرف حتى نهاية العطلة كما أكدت الوزارة على حرصها على تنظيم عملية الصرف في مختلف المراحل.

شروط الحصول على رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

بعد توضيح موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي حيث يستعد المتقاعدون لاستلام رواتبهم بما في ذلك الزيادة البالغة حوالي 100 ألف دينار في الشهر القادم، ويتعين على المستحقين للتقاعد الوفاء بشروط معينة للحصول على رواتبهم، والتي تتضح فيما يلي: